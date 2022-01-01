Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504
Арт. О00000001252
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|100
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Диаметр, дюйм
|3
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Габариты, мм
|100x100x100
- Головка рукавная ГР-80 (D-3") Champion C2504 используется для соединения напорных или всасывающих рукавов между собой или оборудованием. Обеспечивает надежное герметичное соединение.
Преимущества
- Изготовлена из качественного материала, не подвергающегося коррозии
- Изделие легко, быстро и оперативно поможет собрать пожарный рукав, что достаточно важно в моменты чрезвычайных ситуаций