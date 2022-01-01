Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504

Преимущества

Изготовлена из качественного материала, не подвергающегося коррозии

Изделие легко, быстро и оперативно поможет собрать пожарный рукав, что достаточно важно в моменты чрезвычайных ситуаций

Головка рукавная ГР-80 (D-3") Champion C2504 используется для соединения напорных или всасывающих рукавов между собой или оборудованием. Обеспечивает надежное герметичное соединение.