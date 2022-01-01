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Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504
550 ₽
Рукава пожарные
    Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504
    Арт. О00000001252
    Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504
    Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504
      Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504
      Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504

      Головка рукавная Champion ГР-80 (D-3") C2504

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001252

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		100
      Диаметр, дюйм
      		3
      Габариты, мм
      		100x100x100
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка рукавная ГР-80 (D-3") Champion C2504 используется для соединения напорных или всасывающих рукавов между собой или оборудованием. Обеспечивает надежное герметичное соединение.

        Преимущества

        • Изготовлена из качественного материала, не подвергающегося коррозии
        • Изделие легко, быстро и оперативно поможет собрать пожарный рукав, что достаточно важно в моменты чрезвычайных ситуаций