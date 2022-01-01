Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Свеча зажигания Champion IGP L7T
90 ₽
Свечи зажигания
    Свеча зажигания Champion IGP L7T
    Арт. О00000040923
    Свеча зажигания Champion IGP L7T
    Свеча зажигания Champion IGP L7T
    Свеча зажигания Champion IGP L7T
    Свеча зажигания Champion IGP L7T
    Свеча зажигания Champion IGP L7T
      Свеча зажигания Champion IGP L7T
      Свеча зажигания Champion IGP L7T
      Свеча зажигания Champion IGP L7T
      Свеча зажигания Champion IGP L7T
      Свеча зажигания Champion IGP L7T

      Свеча зажигания Champion IGP L7T

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040923

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тактность двигателя
      		2-х тактный
      Размер шестигранника, мм
      		19
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Свеча зажигания IGP L7T CHAMPION используется в двигателях бензопил Echo, Husqvarna, Partner, Stihl, Champion. Она вырабатывает искру между контактами, от которой воспламеняется топливная смесь. Для правильной работы инструмента необходимо следить, чтобы контакты свечи были чистыми. Аналог свечей Brisk РR17Y, CJ7Y.