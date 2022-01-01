Свеча зажигания Champion IGP L7T
Арт. О00000040923
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тактность двигателя
|2-х тактный
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Размер шестигранника, мм
|19
- Свеча зажигания IGP L7T CHAMPION используется в двигателях бензопил Echo, Husqvarna, Partner, Stihl, Champion. Она вырабатывает искру между контактами, от которой воспламеняется топливная смесь. Для правильной работы инструмента необходимо следить, чтобы контакты свечи были чистыми. Аналог свечей Brisk РR17Y, CJ7Y.