Преимущества

3в-1: сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс

Функция мульчирования

Регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки, 7 позиций (25-75 мм)

Агрегат самостоятельно передвигается по обрабатываемому участку

Травосборник с жестким верхом

Стальная дека продлевает срок службы

Бензиновая газонокосилка Champion LM4627 используется для ухода за придомовой территорией. Высота стрижки регулируется от 25 до 75 мм в семи положениях, что подходит для разных задач. Корпус выполнен из стали, благодаря чему имеет долгий срок службы. Складная рукоятка экономит место при хранении.