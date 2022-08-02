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Бензиновая газонокосилка Champion LM4627
Арт. X186129265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
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- Бензиновая газонокосилка Champion LM4627 используется для ухода за придомовой территорией. Высота стрижки регулируется от 25 до 75 мм в семи положениях, что подходит для разных задач. Корпус выполнен из стали, благодаря чему имеет долгий срок службы. Складная рукоятка экономит место при хранении.
Преимущества
- 3в-1: сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс
- Функция мульчирования
- Регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки, 7 позиций (25-75 мм)
- Агрегат самостоятельно передвигается по обрабатываемому участку
- Травосборник с жестким верхом
- Стальная дека продлевает срок службы