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Бензиновая газонокосилка Champion LM4627
5.0
1
26 700 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM4627
Арт. X186129265
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Champion LM4627
Бензиновая газонокосилка Champion LM4627
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM4627
Бензиновая газонокосилка Champion LM4627

Бензиновая газонокосилка Champion LM4627

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26 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X186129265
5.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Большие задние колеса
Да
Трансмиссия
механическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая газонокосилка Champion LM4627 используется для ухода за придомовой территорией. Высота стрижки регулируется от 25 до 75 мм в семи положениях, что подходит для разных задач. Корпус выполнен из стали, благодаря чему имеет долгий срок службы. Складная рукоятка экономит место при хранении.

    Преимущества

    • 3в-1: сбор в травосборник, мульчирование и боковой выброс
    • Функция мульчирования
    • Регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки, 7 позиций (25-75 мм)
    • Агрегат самостоятельно передвигается по обрабатываемому участку
    • Травосборник с жестким верхом
    • Стальная дека продлевает срок службы 