Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
Арт. О00000016391
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, л.с.
|6
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS обладает высокой производительностью и функциональностью. Она имеет четыре режима работы: сбор травы в мусоросборник, боковой и задний выброс, а также мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Легкосъемный травосборник и складная рукоятка обеспечивают удобство при хранении и транспортировке машины. Настройка необходимой высоты кошения осуществляется при помощи центрального рычага в диапазоне 20-80 мм.
Преимущества
- Самоходная модель
- Прочная стальная дека
- Наличие электрического стартера
- Привод на задние колеса экономит силы оператора
- Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
- Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)