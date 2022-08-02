Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
    Арт. О00000016391
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
    Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS
      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS

      Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016391
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, л.с.
      		6
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      795 ₽
      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      970 ₽
      4.0
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      1 690 ₽
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      1 190 ₽
      5.0
      Набор сервисный для замены масла Al-Ko 113807
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS обладает высокой производительностью и функциональностью. Она имеет четыре режима работы: сбор травы в мусоросборник, боковой и задний выброс, а также мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Легкосъемный травосборник и складная рукоятка обеспечивают удобство при хранении и транспортировке машины. Настройка необходимой высоты кошения осуществляется при помощи центрального рычага в диапазоне 20-80 мм.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Прочная стальная дека
        • Наличие электрического стартера
        • Привод на задние колеса экономит силы оператора
        • Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона
        • Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)