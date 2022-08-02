Преимущества

Самоходная модель

Прочная стальная дека

Наличие электрического стартера

Привод на задние колеса экономит силы оператора

Широкий профиль колес не оставляет следов на скошенном участке газона

Одноцилиндровый, 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением, вертикальный валом, верхнеклапанный (OHV)

Бензиновая газонокосилка Champion LM5347EBS обладает высокой производительностью и функциональностью. Она имеет четыре режима работы: сбор травы в мусоросборник, боковой и задний выброс, а также мульчирование (измельчение) для последующего удобрения почвы. Легкосъемный травосборник и складная рукоятка обеспечивают удобство при хранении и транспортировке машины. Настройка необходимой высоты кошения осуществляется при помощи центрального рычага в диапазоне 20-80 мм.