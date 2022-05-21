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Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
Арт. X186129251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|двухкослесная
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- Газонокосилка Champion LMH5640 - двухколесный бензиновый агрегат для обработки участков с высокой травой и бурьяном. Модель отличается хорошей проходимостью. В качестве режущего элемента используется леска толщиной 4 мм. Двигатель объемом 160 куб.см обеспечивает мощность 5 л.с. Ширина покоса составляет 59.9 см. Возможна регулировка высоты скоса. Рукоятка регулируется под рост пользователя, что способствует комфортной работе
Преимущества
- Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Праймер - легкий запуск мотора
- Регулируемая рукоятка
- Для изменения высоты скашивания (38-76 мм) необходимо ослабить два стопорных болта на триммерной головке при помощи шестигранного ключа
- Рекомендуемая высота скашивания - 51 мм
- Кожух предотвращает вылет скошенной травы