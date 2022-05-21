Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640

Преимущества

Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Праймер - легкий запуск мотора

Регулируемая рукоятка

Для изменения высоты скашивания (38-76 мм) необходимо ослабить два стопорных болта на триммерной головке при помощи шестигранного ключа

Рекомендуемая высота скашивания - 51 мм

Кожух предотвращает вылет скошенной травы

Газонокосилка Champion LMH5640 - двухколесный бензиновый агрегат для обработки участков с высокой травой и бурьяном. Модель отличается хорошей проходимостью. В качестве режущего элемента используется леска толщиной 4 мм. Двигатель объемом 160 куб.см обеспечивает мощность 5 л.с. Ширина покоса составляет 59.9 см. Возможна регулировка высоты скоса. Рукоятка регулируется под рост пользователя, что способствует комфортной работе