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Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
4.0
2
36 800 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
Арт. X186129251
4.0
2
Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640
Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640

Бензиновая газонокосилка Champion LMH5640

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36 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X186129251
4.0
2

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Большие задние колеса
Да
Количество колес
двухкослесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
36 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 932 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка Champion LMH5640 - двухколесный бензиновый агрегат для обработки участков с высокой травой и бурьяном. Модель отличается хорошей проходимостью. В качестве режущего элемента используется леска толщиной 4 мм. Двигатель объемом 160 куб.см обеспечивает мощность 5 л.с. Ширина покоса составляет 59.9 см. Возможна регулировка высоты скоса. Рукоятка регулируется под рост пользователя, что способствует комфортной работе

    Преимущества

    • Бензиновый одноцилиндровый 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
    • Праймер - легкий запуск мотора
    • Регулируемая рукоятка
    • Для изменения высоты скашивания (38-76 мм) необходимо ослабить два стопорных болта на триммерной головке при помощи шестигранного ключа
    • Рекомендуемая высота скашивания - 51 мм
    • Кожух предотвращает вылет скошенной травы