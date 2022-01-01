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Корд триммерный Champion Round С5002, круг, 2 мм, 15 м
90 ₽
Леска для триммеров
    Корд триммерный Champion Round С5002, круг, 2 мм, 15 м
    Арт. X18612507325
    Корд триммерный Champion Round С5002, круг, 2 мм, 15 м

      Корд триммерный Champion Round С5002, круг, 2 мм, 15 м

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18612507325

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корд Round CHAMPION C5002 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд с круглым сечением имеет высокую прочность, подходит для универсальных работ в саду
        • Хорошо срезает сочную траву на участке
        • Выполнена из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации
        • Поставляется в мотке