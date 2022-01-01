Опрыскиватель рычажный Champion SL12

Преимущества

Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей

На рукоятке CHAMPION SL12 предусмотрена кнопка блокировки

Трубка оснащена металлической форсункой

Дальность распыления до 2.5 м

Лямки ремня регулируются для удобства пользователя

Форсунка с регулируемым углом распрыскивания

Рычажный опрыскиватель CHAMPION SL12 используется для опрыскивания растений водой, удобрениями и химическими средствами. Оснащен 16-ти литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью.