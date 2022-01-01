Опрыскиватель рычажный Champion SL12
Арт. О00000027890
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
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- Рычажный опрыскиватель CHAMPION SL12 используется для опрыскивания растений водой, удобрениями и химическими средствами. Оснащен 16-ти литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью.
Преимущества
- Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей
- На рукоятке CHAMPION SL12 предусмотрена кнопка блокировки
- Трубка оснащена металлической форсункой
- Дальность распыления до 2.5 м
- Лямки ремня регулируются для удобства пользователя
- Форсунка с регулируемым углом распрыскивания