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Опрыскиватель рычажный Champion SL12
1 450 ₽
Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель рычажный Champion SL12
    Арт. О00000027890
    Опрыскиватель рычажный Champion SL12
    Опрыскиватель рычажный Champion SL12
    Опрыскиватель рычажный Champion SL12
    Опрыскиватель рычажный Champion SL12
      Опрыскиватель рычажный Champion SL12
      Опрыскиватель рычажный Champion SL12
      Опрыскиватель рычажный Champion SL12
      Опрыскиватель рычажный Champion SL12

      Опрыскиватель рычажный Champion SL12

      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027890

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажный опрыскиватель CHAMPION SL12 используется для опрыскивания растений водой, удобрениями и химическими средствами. Оснащен 16-ти литровым баком для распыляющего вещества, что обеспечивает продолжительную работу. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки пользователя и обеспечивает удобство переноса. Широкая горловина бака гарантирует простоту его заполнения жидкостью.

        Преимущества

        • Комплектуется фильтром для процеживания жидкостей
        • На рукоятке CHAMPION SL12 предусмотрена кнопка блокировки
        • Трубка оснащена металлической форсункой
        • Дальность распыления до 2.5 м
        • Лямки ремня регулируются для удобства пользователя
        • Форсунка с регулируемым углом распрыскивания