Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E

Преимущества

4-тактный двигатель мощностью 6.5 л.с.

Ширина обработки за один проход составляет 62 см

Запуск от сети 220 В

Фара 15 Вт

Стальной шнек

Электрический стартер

Скорости 6 вперед/ 2 назад

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега

Дальность выброса достигает 14 м

Снегоуборщик бензиновый самоходный CHAMPION ST762E оснащен 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. с воздушным охлаждением. Ширина захвата - 62 см. Шнек зубчатый, благодаря чему агрегат легко справится с уборкой тяжелого слежавшегося снега. Дальность и направление выброса снега регулируются с помощью специального рычага. Благодаря электрическому стартеру осуществляется быстрый и простой запуск двигателя. Предусмотрена фара - для работы в любое время суток или непогоду.