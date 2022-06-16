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Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
    Арт. О00000006679
    5.0
    2
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
    Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E

      Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006679
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		740x900x690
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик бензиновый самоходный CHAMPION ST762E оснащен 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. с воздушным охлаждением. Ширина захвата - 62 см. Шнек зубчатый, благодаря чему агрегат легко справится с уборкой тяжелого слежавшегося снега. Дальность и направление выброса снега регулируются с помощью специального рычага. Благодаря электрическому стартеру осуществляется быстрый и простой запуск двигателя. Предусмотрена фара - для работы в любое время суток или непогоду.

        Преимущества

        • 4-тактный двигатель мощностью 6.5 л.с.
        • Ширина обработки за один проход составляет 62 см
        • Запуск от сети 220 В
        • Фара 15 Вт
        • Стальной шнек
        • Электрический стартер
        • Скорости 6 вперед/ 2 назад
        • Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
        • Дальность выброса достигает 14 м