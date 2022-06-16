Бензиновый снегоуборщик Champion ST762E
Арт. О00000006679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|740x900x690
- Снегоуборщик бензиновый самоходный CHAMPION ST762E оснащен 4-тактным двигателем мощностью 6.5 л.с. с воздушным охлаждением. Ширина захвата - 62 см. Шнек зубчатый, благодаря чему агрегат легко справится с уборкой тяжелого слежавшегося снега. Дальность и направление выброса снега регулируются с помощью специального рычага. Благодаря электрическому стартеру осуществляется быстрый и простой запуск двигателя. Предусмотрена фара - для работы в любое время суток или непогоду.
Преимущества
- 4-тактный двигатель мощностью 6.5 л.с.
- Ширина обработки за один проход составляет 62 см
- Запуск от сети 220 В
- Фара 15 Вт
- Стальной шнек
- Электрический стартер
- Скорости 6 вперед/ 2 назад
- Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
- Дальность выброса достигает 14 м