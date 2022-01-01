Снегоотбрасыватель Champion STT1170E

Преимущества

Большая мощность

Большая ширина захвата

Гусиничный привод

4-х тактный двигатель

Верхнее расположение клапанов

Чугунная гильза цилиндра

Электростартер

Галогенная фара

Коробка передач

Плавное переключение скоростей

Регулировка выброса (180градусов)

Управление выбросом на панели оператора

Стальной зазубренный шнек

Металлический желоб выброса снега

Разблокировка гусениц (курками)

Обслуживаемый редуктор

Усиленная конструкция рукояток оператора

Направленный ярко выраженный протектор колёс

Снегоуборщик бензиновый Champion STT1170E - это профессиональный снегоуборщик, предназначеный для уборки тяжелого слежавшегося снега и наледи на больших площадях. Основным преимуществом этой модели является гусеничный привод, позволяющий использовать машину на обледенелых участках и склонах. Снегоуборщик оборудован всеми необходимыми для частого использования функциями. Для работы в темное время суток, снегоуборщик оборудован галогеновой фарой, а для упрощения запуска при экстремально низких температурах - электростартером, позволяющим запустить мотор нажатием одной кнопки от сети 220 Вольт. Одним из основных преимуществ Champion STT1170E, является наличие блокировки диффиренциалов (блокировка левой либо правой гусеницы нажатием соответствующего курка на рукоятке управления). Блокировка позволяет развернуть тяжелую машину, без применения излишних физических усилий. Снегоуборщик оснащен зимним производительным четырехтактным двигателем, мощностью 11 лошадиных сил. Он адаптирован для эксплуатации при низких температурах воздуха, потому его отличает стабильная безотказная работа в зимних условиях. Профессиональная коробка передач обеспечивает 6 скоростей для движения вперед и 2 назад. Благодаря этому обеспечивается отличная управляемость агрегата. Широкий захват позволяет быстро очищать большие открытые территории. Износостойкий патрубок способен изменять направление выброса снега, управление им совершается непосредственно с места оператора.