Бензиновый триммер Champion T333-2

Преимущества

Наличие подвесного ремня

Подача лески -полуавтоматическая

Надежный двигатель с воздушным охлаждением

Рукоятку Champion Т333-2 легко настроить в удобное рабочее положение

На кожухе имеется ограничительный нож для подрезки лески до необходимой длины

Триммер Champion Т333-2 предназначен для скашивания мелкой поросли, жесткой травы и кустарников. В качестве режущего элемента используется леска или нож