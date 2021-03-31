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Бензиновый триммер Champion T333-2
Арт. О00000012051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1.22
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Триммер Champion Т333-2 предназначен для скашивания мелкой поросли, жесткой травы и кустарников. В качестве режущего элемента используется леска или нож
Преимущества
- Наличие подвесного ремня
- Подача лески -полуавтоматическая
- Надежный двигатель с воздушным охлаждением
- Рукоятку Champion Т333-2 легко настроить в удобное рабочее положение
- На кожухе имеется ограничительный нож для подрезки лески до необходимой длины