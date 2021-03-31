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Бензиновый триммер Champion T333-2
4.6
5
8 750 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Champion T333-2
Арт. О00000012051
4.6
5
Бензиновый триммер Champion T333-2
Бензиновый триммер Champion T333-2
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Champion T333-2
Бензиновый триммер Champion T333-2

Бензиновый триммер Champion T333-2

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8 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. О00000012051
4.6
5

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7
Мощность, л.с.
1.22
Ширина скашивания леской, см
40
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Триммер Champion Т333-2 предназначен для скашивания мелкой поросли, жесткой травы и кустарников. В качестве режущего элемента используется леска или нож

    Преимущества

    • Наличие подвесного ремня
    • Подача лески -полуавтоматическая
    • Надежный двигатель с воздушным охлаждением
    • Рукоятку Champion Т333-2 легко настроить в удобное рабочее положение
    • На кожухе имеется ограничительный нож для подрезки лески до необходимой длины