Бензиновый триммер Champion Т523-2

Триммер Champion T523-2 купить будет полезно любому садоводу. Работая на бензине, оснащенный и ножом, и режущим кордом, он пригодится и для ухаживания за газоном, и для подрезания разросшихся кустарников. Он автономен, не требует подключения кабелей питания, позволяя свободно передвигаться по участку. Увеличенная длина штанги, ремень, С-образная ручка и клавиши контроля на рукоятке обеспечивают предельно удобное обращение с мотокосой, позволяя косить долго, не перегружая спину и руки. Заправка топливной смесью, содержащей одну часть масла и пятьдесят частей бензина позволяет продлить срок службы двигателя триммера Чемпион T523-2, и уменьшает время его разогрева при начале работы. Система воздушного охлаждения и праймер для подачи топлива предохраняют внутренние части электрической косилки от преждевременного износа.

Преимущества триммера бензинового Champion T523-2:

Автономность ввиду работы на бензине;

Удобное управление кнопками на ручке;

Воздушное охлаждение двигателя;

Кожух, защищающий от летящей травы;

Две режущие оснастки: триммерная головка и 3-лопастной нож;

Разъёмная штанга для комфортного покоса;

Праймер для предохранения от работы вхолостую;

Подвесной ремень для комфорта.

Комплектация: