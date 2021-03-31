Бензиновый триммер Champion Т523-2
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.4
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Мощность, л.с.
|1.9
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Ширина скашивания леской, см
|40
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Триммер Champion T523-2 купить будет полезно любому садоводу. Работая на бензине, оснащенный и ножом, и режущим кордом, он пригодится и для ухаживания за газоном, и для подрезания разросшихся кустарников. Он автономен, не требует подключения кабелей питания, позволяя свободно передвигаться по участку. Увеличенная длина штанги, ремень, С-образная ручка и клавиши контроля на рукоятке обеспечивают предельно удобное обращение с мотокосой, позволяя косить долго, не перегружая спину и руки. Заправка топливной смесью, содержащей одну часть масла и пятьдесят частей бензина позволяет продлить срок службы двигателя триммера Чемпион T523-2, и уменьшает время его разогрева при начале работы. Система воздушного охлаждения и праймер для подачи топлива предохраняют внутренние части электрической косилки от преждевременного износа.
Преимущества триммера бензинового Champion T523-2:
- Автономность ввиду работы на бензине;
- Удобное управление кнопками на ручке;
- Воздушное охлаждение двигателя;
- Кожух, защищающий от летящей травы;
- Две режущие оснастки: триммерная головка и 3-лопастной нож;
- Разъёмная штанга для комфортного покоса;
- Праймер для предохранения от работы вхолостую;
- Подвесной ремень для комфорта.
Комплектация:
- Триммер;
- Триммерная головка;
- Нож;
- Емкость для приготовления топливной смеси;
- Ключи шестигранные (2 шт.);
- Ключ свечной;
- Подвесной ремень;
- Руководство по эксплуатации;
- Коробка.