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Бензиновый триммер Champion Т523-2
4.6
10
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Champion Т523-2
    Арт. О00000011316
    4.6
    10
    Бензиновый триммер Champion Т523-2
    Бензиновый триммер Champion Т523-2
      Бензиновый триммер Champion Т523-2
      Бензиновый триммер Champion Т523-2

      Бензиновый триммер Champion Т523-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011316
      4.6
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.4
      Мощность, л.с.
      		1.9
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Триммер Champion T523-2 купить будет полезно любому садоводу. Работая на бензине, оснащенный и ножом, и режущим кордом, он пригодится и для ухаживания за газоном, и для подрезания разросшихся кустарников. Он автономен, не требует подключения кабелей питания, позволяя свободно передвигаться по участку. Увеличенная длина штанги, ремень, С-образная ручка и клавиши контроля на рукоятке обеспечивают предельно удобное обращение с мотокосой, позволяя косить долго, не перегружая спину и руки. Заправка топливной смесью, содержащей одну часть масла и пятьдесят частей бензина позволяет продлить срок службы двигателя триммера Чемпион T523-2, и уменьшает время его разогрева при начале работы. Система воздушного охлаждения и праймер для подачи топлива предохраняют внутренние части электрической косилки от преждевременного износа.

        Преимущества триммера бензинового Champion T523-2:

        • Автономность ввиду работы на бензине;
        • Удобное управление кнопками на ручке;
        • Воздушное охлаждение двигателя;
        • Кожух, защищающий от летящей травы;
        • Две режущие оснастки: триммерная головка и 3-лопастной нож;
        • Разъёмная штанга для комфортного покоса;
        • Праймер для предохранения от работы вхолостую;
        • Подвесной ремень для комфорта.

        Комплектация:

        • Триммер;
        • Триммерная головка;
        • Нож;
        • Емкость для приготовления топливной смеси;
        • Ключи шестигранные (2 шт.);
        • Ключ свечной;
        • Подвесной ремень;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Коробка.