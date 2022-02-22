Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
Арт. Х1317291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
- Чашка алмазная Matrix 72996 предназначена для зачистки и шлифования бетона, мрамора, гранита. Рабочая кромка типа Turbo обеспечивает качественное шлифование обрабатываемого материала.
Преимущества
- Данный тип чашки рекомендуется для снятия толстых слоев бетона, удаления швов и наплывов после опалубки
- При необходимости снятия толстого слоя материала обработку проводить за несколько проходов
- Рекомендуется для черновой обработки, создания шероховатой поверхности, для последующего нанесения штукатурки, шпатлевки, строительного клея
- Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности, также используемый электроинструмент должен быть достаточной мощности
- Высокий ресурс
- Для больших объемов работ