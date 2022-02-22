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Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
5.0
2
2 270 ₽
Шлифовальные чашечки
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
    Арт. Х1317291
    5.0
    2
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)
      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)

      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72996 (150 мм)

      2 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1317291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
      Все характеристики
      2 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашка алмазная Matrix 72996 предназначена для зачистки и шлифования бетона, мрамора, гранита. Рабочая кромка типа Turbo обеспечивает качественное шлифование обрабатываемого материала.

        Преимущества

        • Данный тип чашки рекомендуется для снятия толстых слоев бетона, удаления швов и наплывов после опалубки
        • При необходимости снятия толстого слоя материала обработку проводить за несколько проходов
        • Рекомендуется для черновой обработки, создания шероховатой поверхности, для последующего нанесения штукатурки, шпатлевки, строительного клея
        • Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности, также используемый электроинструмент должен быть достаточной мощности
        • Высокий ресурс
        • Для больших объемов работ