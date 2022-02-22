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Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72997 (150 мм)
5.0
2
2 480 ₽
Шлифовальные чашечки
    Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72997 (150 мм)
    Арт. Х1317293
    5.0
    2
    Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72997 (150 мм)
    Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72997 (150 мм)
      Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72997 (150 мм)
      Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72997 (150 мм)

      Зачистная алмазная чашка Matrix Turbo 72997 (150 мм)

      2 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1317293
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
      Все характеристики
      2 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазная чашка Matrix 72997 предназначена для зачистки и шлифования бетона, мрамора, гранита. Рабочая кромка типа Turbo обеспечивает качественное шлифование обрабатываемого материала.

        Преимущества

        • Данный тип чашки рекомендуется для чистовой обработки, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность
        • Допускается применять для снятие фаски на мраморной и гранитной плите
        • Предназначена для снятия тонкого слоя материала
        • Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности
        • Высокий ресурс