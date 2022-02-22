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Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72998 (180 мм)
5.0
2
2 519 ₽
2 720 ₽
Шлифовальные чашечки
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72998 (180 мм)
    Арт. Х1317294
    5.0
    2
    Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72998 (180 мм)

      Зачистная двухрядная алмазная чашка Matrix 72998 (180 мм)

      • -201 ₽
      2 519 ₽
      2 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1317294
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
      Все характеристики
      • -201 ₽
      2 519 ₽
      2 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазная чашка Matrix 72998 предназначена для зачистки и шлифования бетона, мрамора, гранита. Рабочая кромка типа Turbo обеспечивает качественное шлифование обрабатываемого материала.

        Преимущества

        • Данный тип чашки рекомендуется для снятия толстых слоев бетона, удаления швов и наплывов после опалубки
        • При необходимости снятия толстого слоя материала обработку проводить за несколько проходов
        • Рекомендуется для черновой обработки, создания шероховатой поверхности, для последующего нанесения штукатурки, шпатлевки, строительного клея
        • Во время работы контролируйте силу прижима чашки к обрабатываемой поверхности, также используемый электроинструмент должен быть достаточной мощности
        • Высокий ресурс
        • Для больших объемов работ