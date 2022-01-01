Чашка алмазная Практика Мастер 779-592, шлифовальная 1-ряд, 125х22 мм
Арт. О00000025199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Чашка алмазная ПРАКТИКА 779-592 серия "Мастер", шлифовальная 1-ряд, 125х22 мм, для применения на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях.
Преимущества
- Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей
- Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски
- Обязательно использование пылеотвода