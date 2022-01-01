Чашка алмазная Практика Мастер 779-592, шлифовальная 1-ряд, 125х22 мм

Преимущества

Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей

Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски

Обязательно использование пылеотвода

Чашка алмазная ПРАКТИКА 779-592 серия "Мастер", шлифовальная 1-ряд, 125х22 мм, для применения на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях.