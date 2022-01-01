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Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
785 ₽
Шлифовальные чашечки
    Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
    Арт. О00000025103
    Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
    Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
    Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
    Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
    Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
      Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
      Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
      Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
      Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм
      Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм

      Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм

      785 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025103

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      785 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашка алмазная ПРАКТИКА 779-608 серия "Мастер", шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм, для применения на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях.

        Преимущества

        • Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей
        • Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски
        • Обязательно использование пылеотвода