Чашка алмазная Практика Мастер 779-608, шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм

Преимущества

Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей

Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски

Обязательно использование пылеотвода

Чашка алмазная ПРАКТИКА 779-608 серия "Мастер", шлифовальная 2-ряда, 125х22 мм, для применения на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях.