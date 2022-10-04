Чашка алмазная STAYER PROFESSIONAL 33381-115 сегментная двухрядная 115*22,2
Арт. 77777X9002416
Характеристики
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Производитель
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Назначение по материалу
|бетон
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Вес, кг
|0.387
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Диаметр, мм
|115
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Высота сегмента, мм
|6
- Чашка алмазная шлифовальная, STAYER, PROFESSIONAL, 33381-115 применяются для шлифования поверхностей изделий из бетонных материалов, гранита, природного и искусственного камня. Неоспоримым преимуществом шлифовальных алмазных чашек STAYER серии PROFESSIONAL является их высокая производительность, увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных строительных материалов. Особенности и преимущества:
- Двойная сегментная рабочая поверхность алмазоносного слоя для большого объема работ.
- Штампованное основание.
- Отверстия для естественного охлаждения чашки во время шлифовки.