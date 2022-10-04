Чашка алмазная STAYER PROFESSIONAL 33381-115 сегментная двухрядная 115*22,2

Двойная сегментная рабочая поверхность алмазоносного слоя для большого объема работ.

Штампованное основание.

Отверстия для естественного охлаждения чашки во время шлифовки.

Чашка алмазная шлифовальная, STAYER, PROFESSIONAL, 33381-115 применяются для шлифования поверхностей изделий из бетонных материалов, гранита, природного и искусственного камня. Неоспоримым преимуществом шлифовальных алмазных чашек STAYER серии PROFESSIONAL является их высокая производительность, увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных строительных материалов. Особенности и преимущества: