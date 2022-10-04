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Чашка алмазная STAYER PROFESSIONAL 33381-115 сегментная двухрядная 115*22,2
5.0
1
Найти аналог
Шлифовальные чашечки
    Чашка алмазная STAYER PROFESSIONAL 33381-115 сегментная двухрядная 115*22,2
    Арт. 77777X9002416
    5.0
    1
    Чашка алмазная STAYER PROFESSIONAL 33381-115 сегментная двухрядная 115*22,2

    Чашка алмазная STAYER PROFESSIONAL 33381-115 сегментная двухрядная 115*22,2

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 77777X9002416
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Stayer
    Назначение по материалу
    		бетон
    Вес, кг
    		0.387
    Диаметр, мм
    		115
    Высота сегмента, мм
    		6
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Чашка алмазная шлифовальная, STAYER, PROFESSIONAL, 33381-115 применяются для шлифования поверхностей изделий из бетонных материалов, гранита, природного и искусственного камня. Неоспоримым преимуществом шлифовальных алмазных чашек STAYER серии PROFESSIONAL является их высокая производительность, увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения при обработке различных строительных материалов. Особенности и преимущества:
      • Двойная сегментная рабочая поверхность алмазоносного слоя для большого объема работ.
      • Штампованное основание.
      • Отверстия для естественного охлаждения чашки во время шлифовки.