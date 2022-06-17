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Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные чашечки
    Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
    Арт. О00000013481
    5.0
    2
    Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
    Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
    Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
    Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
      Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
      Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
      Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7
      Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7

      Чашка алмазная зачистная Вихрь (180 мм, двухрядная) 73/10/3/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013481
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит, мрамор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чашка алмазная зачистная Вихрь, 180 мм, двухрядная, предназначена для интенсивной грубой зачистки бетона, мрамора, камня, кирпича, гранита.

        Преимущества

        • Рекомендуется для снятия толстых слоев бетона, удаления швов и наплывов после опалубки
        • Рекомендуются для черновой обработки, создания шероховатой поверхности, для последующего нанесения штукатурки, шпатлевки, строительного клея
        • Двойной слой позволяет выполнять большой объем работ