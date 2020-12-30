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Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
5.0
1
1 129 ₽
1 200 ₽
Шлифовальные чашечки
    Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
    Арт. Ю00000023238
    5.0
    1
    Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
    Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
    Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
    Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
    Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
      Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
      Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
      Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
      Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
      Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)

      Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)

      • -71 ₽
      1 129 ₽
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023238
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, дерево, ДСП
      Вес, кг
      		0.33
      Все характеристики
      • -71 ₽
      1 129 ₽
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить чашку шлифовальную твердосплавную возможно для применения в самых разных сферах: обработки строительных материалов и готовых изделий, шлифовки деревянных заготовок, профилактической отделки копыт крупных домашних животных. Активно используется на стеклопластике, кирпиче, резине, бетоне, пробке и ДСП, камне и древесине разных пород. Преимущество чашки шлифовальной с твердосплавным напылением, в отличие от алмазной чаши, состоит в отсутствии абразивной пыли при работе: подходящий для этого 24-й размер зерна оставляет поверхность чистой и ровной. Шлифовальный круг-чаша восьмого класса шероховатости будет полезна тогда, когда не справляется иной абразивный инструмент, и именно поэтому стоит отдать предпочтение шлифовальной чашке. Стоит установить ее на шлифовальную машину, и материал потеряет любую неровность.

        Преимущества Практики 773 606:

        • Выносливость;
        • Универсальность;
        • Производительность;
        • Чистота.

        Комплектация:

        • Чашка шлифовальная в сборе;
        • Упаковка.