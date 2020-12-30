Твердосплавная шлифовальная чашка Практика 773-606 (наклонная, зерно 24, 125x22 мм)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, дерево, ДСП
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Вес, кг
|0.33
Купить чашку шлифовальную твердосплавную возможно для применения в самых разных сферах: обработки строительных материалов и готовых изделий, шлифовки деревянных заготовок, профилактической отделки копыт крупных домашних животных. Активно используется на стеклопластике, кирпиче, резине, бетоне, пробке и ДСП, камне и древесине разных пород. Преимущество чашки шлифовальной с твердосплавным напылением, в отличие от алмазной чаши, состоит в отсутствии абразивной пыли при работе: подходящий для этого 24-й размер зерна оставляет поверхность чистой и ровной. Шлифовальный круг-чаша восьмого класса шероховатости будет полезна тогда, когда не справляется иной абразивный инструмент, и именно поэтому стоит отдать предпочтение шлифовальной чашке. Стоит установить ее на шлифовальную машину, и материал потеряет любую неровность.
Преимущества Практики 773 606:
- Выносливость;
- Универсальность;
- Производительность;
- Чистота.
Комплектация:
- Чашка шлифовальная в сборе;
- Упаковка.