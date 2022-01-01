Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
Арт. О00000014838
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии), мм
|50
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Внешняя ширина скобы, мм
|44
- Замок рекомендуется для защиты жилых и нежилых помещений, павильонов, мастерских, киосков, ангаров, любых типов гаражей, а также защиты и ограничения доступа к охраняемым и опасным объектам.
Преимущества
- Автозапирание без использования ключа
- Хорошая морозоустойчивость
- Удлиненная дужка