Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР

Преимущества

Автозапирание без использования ключа

Хорошая морозоустойчивость

Удлиненная дужка





Замок рекомендуется для защиты жилых и нежилых помещений, павильонов, мастерских, киосков, ангаров, любых типов гаражей, а также защиты и ограничения доступа к охраняемым и опасным объектам.