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Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
600 ₽
Навесные замки
    Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
    Арт. О00000014838
    Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
    Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
    Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
      Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
      Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР
      Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР

      Замок навесной ЧАЗ удлин. дужки ВС2-49-01 СР

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014838

      Характеристики

      Производитель
      		ЧАЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии), мм
      		50
      Внешняя ширина скобы, мм
      		44
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Замок рекомендуется для защиты жилых и нежилых помещений, павильонов, мастерских, киосков, ангаров, любых типов гаражей, а также защиты и ограничения доступа к охраняемым и опасным объектам.

        Преимущества

        • Автозапирание без использования ключа
        • Хорошая морозоустойчивость
        • Удлиненная дужка