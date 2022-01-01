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Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР
660 ₽
Навесные замки
    Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР
    Арт. О00000014839
    Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР
    Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР
      Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР
      Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР

      Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014839

      Характеристики

      Производитель
      		ЧАЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии), мм
      		33
      Внешняя ширина скобы, мм
      		69
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Навесной замок ЧАЗ ВС2А предназначен для надежного запирания дверей жилых и нежилых помещений, гаража, ворот или ящиков.

        Преимущества

        • Механизм открывается только с помощью определенного ключа с уникальным кодом
        • Корпус выполнен из прочного металла
        • Закаленная стальная дужка не поддается распиливанию и устойчива ко взлому