Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР

Преимущества

Механизм открывается только с помощью определенного ключа с уникальным кодом

Корпус выполнен из прочного металла

Закаленная стальная дужка не поддается распиливанию и устойчива ко взлому

Навесной замок ЧАЗ ВС2А предназначен для надежного запирания дверей жилых и нежилых помещений, гаража, ворот или ящиков.