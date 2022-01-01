Замок навесной ЧАЗ ВС2А СР
Арт. О00000014839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии), мм
|33
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Внешняя ширина скобы, мм
|69
- Навесной замок ЧАЗ ВС2А предназначен для надежного запирания дверей жилых и нежилых помещений, гаража, ворот или ящиков.
Преимущества
- Механизм открывается только с помощью определенного ключа с уникальным кодом
- Корпус выполнен из прочного металла
- Закаленная стальная дужка не поддается распиливанию и устойчива ко взлому