Замок навесной ЧАЗ ВС2М1 СР
Арт. О00000014841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии), мм
|35
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Внешняя ширина скобы, мм
|58
- Навесной замок ЧАЗ используют для надежного запирания дверей жилых и нежилых помещений, гаража, ворот или ящиков.
Преимущества
- Подпружиненная дужка из стали с диаметром в 14 мм намного облегчает открывание замка
- Замок навесной ВС2М1 обладает дисковым механизмом секрета с количеством секрета в 40000 комбинаций
- Корпус выполнен из металла высокой прочности