Замок навесной ЧАЗ ВС2М1 СР

Преимущества

Подпружиненная дужка из стали с диаметром в 14 мм намного облегчает открывание замка

Замок навесной ВС2М1 обладает дисковым механизмом секрета с количеством секрета в 40000 комбинаций

Корпус выполнен из металла высокой прочности





Навесной замок ЧАЗ используют для надежного запирания дверей жилых и нежилых помещений, гаража, ворот или ящиков.