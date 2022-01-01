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Замок навесной ЧАЗ ВС2М1 СР
720 ₽
Навесные замки
    Замок навесной ЧАЗ ВС2М1 СР
    Арт. О00000014841
    Замок навесной ЧАЗ ВС2М1 СР

      Замок навесной ЧАЗ ВС2М1 СР

      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014841

      Характеристики

      Производитель
      		ЧАЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии), мм
      		35
      Внешняя ширина скобы, мм
      		58
      Все характеристики
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Навесной замок ЧАЗ используют для надежного запирания дверей жилых и нежилых помещений, гаража, ворот или ящиков.

        Преимущества

        • Подпружиненная дужка из стали с диаметром в 14 мм намного облегчает открывание замка
        • Замок навесной ВС2М1 обладает дисковым механизмом секрета с количеством секрета в 40000 комбинаций
        • Корпус выполнен из металла высокой прочности