Замок навесной ЧАЗ трос 630 мм ВС2-6А-01СР
Арт. О00000014842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество ключей, шт
|3
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Морозоустойчивость
|Нет
- Замок предназначен для защиты имущества частных лиц, малых и средних павильонов, мастерских, киосков, ангаров. Парковка и защита велосипедов, скутеров, мопедов, колясок. Защита чердаков, подвалов, внешних мусоропроводов, электрощитов.
Преимущества
- Длина троса 630 мм;
- Диаметр троса 5 мм, он заключен в прозрачную пластиковую оплетку
- Корпус замка ВС2-6А-01 сделан из силумина
- Секретный механизм может иметь до 7000 различных комбинаций