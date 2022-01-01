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Замок навесной ЧАЗ трос 630 мм ВС2-6А-01СР
690 ₽
Навесные замки
    Замок навесной ЧАЗ трос 630 мм ВС2-6А-01СР
    Арт. О00000014842
    Замок навесной ЧАЗ трос 630 мм ВС2-6А-01СР

      Замок навесной ЧАЗ трос 630 мм ВС2-6А-01СР

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014842

      Характеристики

      Производитель
      		ЧАЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество ключей, шт
      		3
      Морозоустойчивость
      		Нет
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Замок предназначен для защиты имущества частных лиц, малых и средних павильонов, мастерских, киосков, ангаров. Парковка и защита велосипедов, скутеров, мопедов, колясок. Защита чердаков, подвалов, внешних мусоропроводов, электрощитов. 

        Преимущества

        • Длина троса 630 мм;
        • Диаметр троса 5 мм, он заключен в прозрачную пластиковую оплетку
        • Корпус замка ВС2-6А-01 сделан из силумина
        • Секретный механизм может иметь до 7000 различных комбинаций