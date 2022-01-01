Замок навесной ЧАЗ трос 630 мм ВС2-6А-01СР

Преимущества

Длина троса 630 мм;

Диаметр троса 5 мм, он заключен в прозрачную пластиковую оплетку

Корпус замка ВС2-6А-01 сделан из силумина

Секретный механизм может иметь до 7000 различных комбинаций





Замок предназначен для защиты имущества частных лиц, малых и средних павильонов, мастерских, киосков, ангаров. Парковка и защита велосипедов, скутеров, мопедов, колясок. Защита чердаков, подвалов, внешних мусоропроводов, электрощитов.