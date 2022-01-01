Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210

Преимущества

Специальное тефлоновое покрытие увеличивает срок службы ножниц

Удобное использование

Функциональность

Практичный и эффективный уход за кустарниками

Надежность и прочность

Садовые ножницы для живой изгороди Центроинструмент 0210 предназначены для ухода за кустарниками на территории садового участка. Представленные ножницы удобны и просты в использовании. Садовый инвентарь выполнен из качественных материалов, что увеличивает срок эксплуатации изделия.