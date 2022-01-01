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Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
1 460 ₽
Садовые кусторезы
    Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
    Арт. О00000027721
    Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
    Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
    Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
      Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
      Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
      Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210

      Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210

      1 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027721

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина лезвия, мм
      		205
      Общая длина, мм
      		620
      Все характеристики
      1 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые ножницы для живой изгороди Центроинструмент 0210 предназначены для ухода за кустарниками на территории садового участка. Представленные ножницы удобны и просты в использовании. Садовый инвентарь выполнен из качественных материалов, что увеличивает срок эксплуатации изделия.

        Преимущества

        • Специальное тефлоновое покрытие увеличивает срок службы ножниц
        • Удобное использование
        • Функциональность
        • Практичный и эффективный уход за кустарниками
        • Надежность и прочность