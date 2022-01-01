Ножницы садовые для живой изгороди Центроинструмент 0210
Арт. О00000027721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина лезвия, мм
|205
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Общая длина, мм
|620
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- Садовые ножницы для живой изгороди Центроинструмент 0210 предназначены для ухода за кустарниками на территории садового участка. Представленные ножницы удобны и просты в использовании. Садовый инвентарь выполнен из качественных материалов, что увеличивает срок эксплуатации изделия.
Преимущества
- Специальное тефлоновое покрытие увеличивает срок службы ножниц
- Удобное использование
- Функциональность
- Практичный и эффективный уход за кустарниками
- Надежность и прочность