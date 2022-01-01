Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240

Преимущества

Специальное волнообразное лезвие

Используются не только для травы, но и для кустарника

Режущий узел вращается вокруг своей оси на 180° и фиксируется в пяти положениях

Конструкция рукоятки обеспечивает надежную защиту для пальцев

Поворотные садовые ножницы для травы Центроинструмент 0240 - современный, качественный, многофункциональный инструмент для поддержания газона в ухоженном состоянии. Представленная модель ножниц позволяет справиться и с кустарником - подходит для удаления веток толщиной до 4 мм. Ножницы имеют вращающийся режущий узел.