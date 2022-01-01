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Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
930 ₽
Садовые ножницы
    Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
    Арт. О00000027722
    Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
    Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
    Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
    Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
    Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
    Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
      Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
      Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
      Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
      Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
      Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
      Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240

      Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240

      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027722

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина лезвия, мм
      		133
      Общая длина, мм
      		330
      Все характеристики
      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поворотные садовые ножницы для травы Центроинструмент 0240 - современный, качественный, многофункциональный инструмент для поддержания газона в ухоженном состоянии. Представленная модель ножниц позволяет справиться и с кустарником - подходит для удаления веток толщиной до 4 мм. Ножницы имеют вращающийся режущий узел.

        Преимущества

        • Специальное волнообразное лезвие
        • Используются не только для травы, но и для кустарника
        • Режущий узел вращается вокруг своей оси на 180° и фиксируется в пяти положениях
        • Конструкция рукоятки обеспечивает надежную защиту для пальцев