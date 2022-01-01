Ножницы садовые для травы Центроинструмент 0240
Арт. О00000027722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина лезвия, мм
|133
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Общая длина, мм
|330
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- Поворотные садовые ножницы для травы Центроинструмент 0240 - современный, качественный, многофункциональный инструмент для поддержания газона в ухоженном состоянии. Представленная модель ножниц позволяет справиться и с кустарником - подходит для удаления веток толщиной до 4 мм. Ножницы имеют вращающийся режущий узел.
Преимущества
- Специальное волнообразное лезвие
- Используются не только для травы, но и для кустарника
- Режущий узел вращается вокруг своей оси на 180° и фиксируется в пяти положениях
- Конструкция рукоятки обеспечивает надежную защиту для пальцев