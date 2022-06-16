Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")
Арт. О00000008481
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.08
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Габариты, мм
|270х35х35
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Гибкая
|Нет
- Отвертка Центроинструмент 1854 (1/4") с магнитным держателем для бит позволяет проводить работы по закручиванию и выкручиванию крепежа.
Преимущества
- Отвертка из стали 60CrV с магнитным адаптером для отверточных бит с посадочным размером 1/4"
- Двухкомпонентная эргономичная рукоятка с антискользящим покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Отверстие в рукоятке для размещения на демонстрационном стенде, верстаке
- Устойчива к воздействию масел, бензина, керосина