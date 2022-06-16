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Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")
    Арт. О00000008481
    5.0
    2
    Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")
    Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")
      Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")
      Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")

      Отвертка-держатель для бит Центроинструмент 1854 (1/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008481
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.08
      Габариты, мм
      		270х35х35
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка Центроинструмент 1854 (1/4") с магнитным держателем для бит позволяет проводить работы по закручиванию и выкручиванию крепежа.

        Преимущества

        • Отвертка из стали 60CrV с магнитным адаптером для отверточных бит с посадочным размером 1/4"
        • Двухкомпонентная эргономичная рукоятка с антискользящим покрытием из термопластичной резины (TPR)
        • Отверстие в рукоятке для размещения на демонстрационном стенде, верстаке
        • Устойчива к воздействию масел, бензина, керосина