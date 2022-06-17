Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
Арт. Ю00000019311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|25
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- Магнитная рулетка, 10мХ25мм Центроинструмент ULTRA используется для измерительных линейных работ. Обрезиненный корпус позволяет защитить ее от поломки во время падения. Оснащена фиксатором мерной ленты для удобства измерения и мощным механизмом ее возврата. Хорошо видимая шкала обеспечивает легкое считывание замеров. Ремешок на корпусе необходим для удобной переноски на запястье или для подвешивания рулетки на ремень.
Преимущества
- Ремешок на запястье
- Фиксатор мерной ленты
- Механизм возврата
- Долгий срок службы