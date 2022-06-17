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Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
5.0
2
950 ₽
Рулетки
    Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
    Арт. Ю00000019311
    5.0
    2
    Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
    Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
    Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)

      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)

      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019311
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитная рулетка, 10мХ25мм Центроинструмент ULTRA используется для измерительных линейных работ. Обрезиненный корпус позволяет защитить ее от поломки во время падения. Оснащена фиксатором мерной ленты для удобства измерения и мощным механизмом ее возврата. Хорошо видимая шкала обеспечивает легкое считывание замеров. Ремешок на корпусе необходим для удобной переноски на запястье или для подвешивания рулетки на ремень.

        Преимущества

        • Ремешок на запястье
        • Фиксатор мерной ленты
        • Механизм возврата
        • Долгий срок службы