Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)

Преимущества

Ремешок на запястье

Фиксатор мерной ленты

Механизм возврата

Долгий срок службы

Магнитная рулетка, 10мХ25мм Центроинструмент ULTRA используется для измерительных линейных работ. Обрезиненный корпус позволяет защитить ее от поломки во время падения. Оснащена фиксатором мерной ленты для удобства измерения и мощным механизмом ее возврата. Хорошо видимая шкала обеспечивает легкое считывание замеров. Ремешок на корпусе необходим для удобной переноски на запястье или для подвешивания рулетки на ремень.