Цифровой манометрический коллектор Testo 549
Арт. geototal_364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. температура хранения, °С
|-20
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Макс. рабочая температура, °С
|50
Цифровой манометрический коллектор Testo 549 0560 0550 используется при выполнении пусконаладочных работ и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов. С его помощью можно измерить давление в диапазоне от -1 до +60 бар, а также температуру насыщения/испарения для 60 хладагентов. Кроме того есть возможность проведения автоматического расчета перегрева/переохлаждения при подсоединении дополнительного зонда. Степень защиты устройства от проникновения пыли и влаги - IP42.
Преимущества
- Расчет перегрева и переохлаждения в режиме реального времени (при использовании опционального зонда-зажима);
- Тестирование на герметичность с температурной компенсацией;
- 60 наиболее распространенных хладагентов в памяти прибора: R508A; R417A; R407D; R422C; R411A; R422D; R412A; R401B; R290; R421A; R420A; R426A; R600A; R407B; R1234ze; R404A; R427A; R744O₂; R507; R401C; R227; R437A; R125; R406A; R134A; R407A; R422A; R11; R422B; R161; R422B; R402B; R414B; R508B; Обновление через службу тех. поддержки Testo; R22; R438A; R1234yf (на дисплее: T8) Возможно обновление списка хладагентов (через службу тех. поддержки Testo); R12; R123; R401A; R409A; R407C; R408A; R14; R502; R32; R152A; R718 (H₂O); R402A; R434A; R410A; R600; R142B; R413A; R503; R416A; R424A; R407F; R13B1;
- Два сенсора давления с температурной компенсацией;
- Прочный металлический 2-ходовой блок клапанов с 3 штуцерами и 3 держателями для шлангов;
- Отображение разницы температур;
- Благодаря прочному корпусу прибор надежно защищен от ударов;
- Дисплей с подсветкой позволяет работать в слабоосвещенных местах.