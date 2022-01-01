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Цифровой манометрический коллектор Testo 549
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Вакуумметры
    Цифровой манометрический коллектор Testo 549
    Арт. geototal_364
    Цифровой манометрический коллектор Testo 549
    Цифровой манометрический коллектор Testo 549
    Цифровой манометрический коллектор Testo 549
    Цифровой манометрический коллектор Testo 549
      Цифровой манометрический коллектор Testo 549
      Цифровой манометрический коллектор Testo 549
      Цифровой манометрический коллектор Testo 549
      Цифровой манометрический коллектор Testo 549

      Цифровой манометрический коллектор Testo 549

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_364

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Цифровой манометрический коллектор Testo 549 0560 0550 используется при выполнении пусконаладочных работ и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов. С его помощью можно измерить давление в диапазоне от -1 до +60 бар, а также температуру насыщения/испарения для 60 хладагентов. Кроме того есть возможность проведения автоматического расчета перегрева/переохлаждения при подсоединении дополнительного зонда. Степень защиты устройства от проникновения пыли и влаги - IP42.

        Преимущества

        • Расчет перегрева и переохлаждения в режиме реального времени (при использовании опционального зонда-зажима);
        • Тестирование на герметичность с температурной компенсацией;
        • 60 наиболее распространенных хладагентов в памяти прибора: R508A; R417A; R407D; R422C; R411A; R422D; R412A; R401B; R290; R421A; R420A; R426A; R600A; R407B; R1234ze; R404A; R427A; R744O₂; R507; R401C; R227; R437A; R125; R406A; R134A; R407A; R422A; R11; R422B; R161; R422B; R402B; R414B; R508B; Обновление через службу тех. поддержки Testo; R22; R438A; R1234yf (на дисплее: T8) Возможно обновление списка хладагентов (через службу тех. поддержки Testo); R12; R123; R401A; R409A; R407C; R408A; R14; R502; R32; R152A; R718 (H₂O); R402A; R434A; R410A; R600; R142B; R413A; R503; R416A; R424A; R407F; R13B1;
        • Два сенсора давления с температурной компенсацией;
        • Прочный металлический 2-ходовой блок клапанов с 3 штуцерами и 3 держателями для шлангов;
        • Отображение разницы температур;
        • Благодаря прочному корпусу прибор надежно защищен от ударов;
        • Дисплей с подсветкой позволяет работать в слабоосвещенных местах.