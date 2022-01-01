Цифровой манометрический коллектор Testo 549 0560 0550 используется при выполнении пусконаладочных работ и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов. С его помощью можно измерить давление в диапазоне от -1 до +60 бар, а также температуру насыщения/испарения для 60 хладагентов. Кроме того есть возможность проведения автоматического расчета перегрева/переохлаждения при подсоединении дополнительного зонда. Степень защиты устройства от проникновения пыли и влаги - IP42.



Преимущества