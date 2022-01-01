Цифровой манометрический коллектор Testo 550, комплект с Bluetooth

Преимущества

Тестирование на герметичность с температурной компенсацией

Работа с 60 наиболее распространенными хладагентами (обновление списка через мобильное приложение) - R408A, R152A, R161, R1234yf , R502, R14, R407D, R123, R600A, R438A, R401A, R422A, R421A, R412A, R744CO2, R23, R413A, R125, R411A, R407A, R407C, R600, R402A, R227, R422C, R427A, R406A, R422B, R424A, R13B1, R414B, R404A, R409A, R507, R422D, R401C, R12, R32, R11, R421B, R508A, R410A, R420A, R503, R417A, R22, R718 (H2O), R125, R290, R508B, R407F, R416A, R134A, R437A, R1234ze, R426A, R402B, R407B, R401B, R142B, R434A

2 сенсора давления с температурной компенсацией

Автоматическое определение температуры испарения и конденсации

Нет необходимости переподключения шлангов хладагента благодаря автоматическому режиму теплового насоса

Отображение разницы температур

Сохранение результатов измерений в формате pdf или csv

Мобильное приложение доступно для устройств как на базе Android, так и iOS

Прочный металлический 2-ходовой блок клапанов с 3 штуцерами и 3 держателями для шлангов

Соответствует классу защиты IP 42

Разрешение - 0.1 градуса, 0.091 бар

Погрешность при измерении давления - 0.5% полной шкалы

Разъем для подключения зонда - 3 x 7/16" – UNF

Перегрузка (относительная, высокое давление) - 65 бар

Измерение вакуума - от -1 до 0 бар

Ресурс батареи - 250 часов (без подсветки и Bluetooth®)

Цифровой манометрический коллектор с Bluetooth Testo 550 0563 1550 служит для диагностики оборудования, которое работает с хладагентами. Модель быстро и точно измеряет давление в диапазоне от -1 до 60 бар, позволяет вести расчет перегрева и переохлаждения системы. Есть возможность подключать коллектор к смартфону или планшету для дистанционного управления, а так же расширения возможностей - графического отображения данных, документирования результатов измерения и пересылки их по электронной почте, обновления списка диагностируемых хладагентов. Загрузка мобильного приложения осуществляется бесплатно.