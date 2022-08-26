Особенности и преимущества:

Встроенный датчик наклона препятствует недостоверности измерений при работе за пределами диапазона компенсатора. При угле наклона свыше десяти градусов измерения будут приостановлены до тех пор, пока прибор не будет выровнен относительно горизонтальной плоскости. Благодаря этому электронный нивелир гарантировано предоставит точные результаты.

Получение результатов возможно простым нажатием одной кнопки, благодаря этому работать с устройством очень просто.

На удобстве использования не скажется плохое освещение, так как результаты могут быть считаны с хорошо видимого жидкокристаллического дисплея, оснащенного светодиодной подсветкой.

Цифровой нивелир оснащен пыле и влагозащитой класса IP55. Герметичный корпус обеспечит надежную защиту от неблагоприятных условий, таких как запыленные строительные площадки или помещения с повышенной влажностью.

Легкий вес прибора и его компактные размеры обеспечивают удобство эксплуатации, а для переноски прибора предусмотрена рукоятка.

Комплектация:

Цифровой нивелир Leica Sprinter 50. Кейс. Набор юстировочных винтов. Свидетельство о поверке. Инструкция. 4 батареи АА.

Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 – легкое, компактное и надежное устройство, предназначенное для определения разности высот между несколькими точками, определения превышений, расстояния, установки высоты. Простой пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и удобство управления процессом работы , а также быстрое и высокоточное определения превышений высот.