Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Арт. geototal_167
    5.0
    1
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
    Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50
      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50

      Цифровой нивелир Leica SPRINTER 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_167
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Габариты, мм
      		219x196x178
      Степень защиты
      		IP 55
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цифровой нивелир Leica Sprinter 50 – легкое, компактное и надежное устройство, предназначенное для определения разности высот между несколькими точками, определения превышений, расстояния, установки высоты. Простой пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и удобство управления процессом работы , а также быстрое и высокоточное определения превышений высот.

        Особенности и преимущества:

        • Встроенный датчик наклона препятствует недостоверности измерений при работе за пределами диапазона компенсатора. При угле наклона свыше десяти градусов измерения будут приостановлены до тех пор, пока прибор не будет выровнен относительно горизонтальной плоскости. Благодаря этому электронный нивелир гарантировано предоставит точные результаты.
        • Получение результатов возможно простым нажатием одной кнопки, благодаря этому работать с устройством очень просто.
        • На удобстве использования не скажется плохое освещение, так как результаты могут быть считаны с хорошо видимого жидкокристаллического дисплея, оснащенного светодиодной подсветкой.
        • Цифровой нивелир оснащен пыле и влагозащитой класса IP55. Герметичный корпус обеспечит надежную защиту от неблагоприятных условий, таких как запыленные строительные площадки или помещения с повышенной влажностью.
        • Легкий вес прибора и его компактные размеры обеспечивают удобство эксплуатации, а для переноски прибора предусмотрена рукоятка.

        Комплектация:

        1. Цифровой нивелир Leica Sprinter 50.
        2. Кейс.
        3. Набор юстировочных винтов.
        4. Свидетельство о поверке.
        5. Инструкция.
        6. 4 батареи АА.