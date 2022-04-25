Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047)
Арт. X699145404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|70x50x175
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Комнатный
|Нет
- Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047) инструмент для трех применений, в основном используется в холодильной технике, кондиционировании и вентиляции, для контроля продуктов везде, где необходимо постоянно контролировать температуру и влажность и поддерживать параметры.
Преимущества
- Измерение относительной влажности - влажный термометр точка росы
- Измерение излучаемой температуры лазерным лучом
- Измерение температуры окружающей среды
- Тройной цифровой дисплей с подсветкой для работы в затемненных местах
- Возможность автоматического отключения питания
- Класс лазера II
- Переключение °C/F
- Двухуровневый индикатор разряда батарей