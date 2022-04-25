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Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047)
4.5
2
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Гигрометры
    Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047)
    Арт. X699145404
    4.5
    2
    Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047)

      Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145404
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wigam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		70x50x175
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047) инструмент для трех применений, в основном используется в холодильной технике, кондиционировании и вентиляции, для контроля продуктов везде, где необходимо постоянно контролировать температуру и влажность и поддерживать параметры.

        Преимущества

        • Измерение относительной влажности - влажный термометр точка росы
        • Измерение излучаемой температуры лазерным лучом
        • Измерение температуры окружающей среды
        • Тройной цифровой дисплей с подсветкой для работы в затемненных местах
        • Возможность автоматического отключения питания
        • Класс лазера II
        • Переключение °C/F
        • Двухуровневый индикатор разряда батарей