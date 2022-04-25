Преимущества

Измерение относительной влажности - влажный термометр точка росы

Измерение излучаемой температуры лазерным лучом

Измерение температуры окружающей среды

Тройной цифровой дисплей с подсветкой для работы в затемненных местах

Возможность автоматического отключения питания

Класс лазера II

Переключение °C/F

Двухуровневый индикатор разряда батарей

Цифровой психрометр Wigam 8857 (09011047) инструмент для трех применений, в основном используется в холодильной технике, кондиционировании и вентиляции, для контроля продуктов везде, где необходимо постоянно контролировать температуру и влажность и поддерживать параметры.