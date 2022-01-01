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Цилиндр Makita 25 331794-9
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Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Makita 25 331794-9
    Арт. X3871725

      Цилиндр Makita 25 331794-9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3871725

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Makita 25 331794-9 представляет собой деталь, которая предназначена для установки на смену пришедшим в негодность запчастям. Запчасти от марки Makita характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства компании Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 3 038 руб. на эту комплектующую объясняется употреблением надежных ресурсов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы