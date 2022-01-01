Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Makita 25 331794-9 представляет собой деталь, которая предназначена для установки на смену пришедшим в негодность запчастям. Запчасти от марки Makita характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства компании Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 3 038 руб. на эту комплектующую объясняется употреблением надежных ресурсов.