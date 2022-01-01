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Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS38 4140 020 1202
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS38 4140 020 1202
    Арт. X3875450

      Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS38 4140 020 1202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875450

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS38 4140 020 1202 представляет собой деталь, которая предназначена в целях монтирования на замену износившимся запчастям. Запасные части производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены можно не волноваться за продуктивность: Цилиндры производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 3 188 руб. на эту деталь вызвана применением высококлассных компонентов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы