Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS38 4140 020 1202 представляет собой деталь, которая предназначена в целях монтирования на замену износившимся запчастям. Запасные части производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены можно не волноваться за продуктивность: Цилиндры производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 3 188 руб. на эту деталь вызвана применением высококлассных компонентов.