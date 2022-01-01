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Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS70 4144 020 1201
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Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS70 4144 020 1201
    Арт. X38708336

      Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS70 4144 020 1201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38708336

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS70 4144 020 1201 представляет собой запчасть, предназначенная для установки на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Комплектующие от марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят можно не бояться за эффективность: Цилиндры от торговой марки STIHL отличаются высоким качеством. Цена, которая составляет 2 720 р. на представленную комплектующую вызвана употреблением износостойких материалов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы