Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм FS70 4144 020 1201 представляет собой запчасть, предназначенная для установки на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Комплектующие от марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят можно не бояться за эффективность: Цилиндры от торговой марки STIHL отличаются высоким качеством. Цена, которая составляет 2 720 р. на представленную комплектующую вызвана употреблением износостойких материалов.