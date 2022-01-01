Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм new FS38-55 4140 020 1204 – это деталь, которая применяется для установки на замену негодным запасным частям. Детали производства марки STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вы можете не беспокоиться за работоспособность: Цилиндры производства компании STIHL отличаются высоким качеством. Цена, составляющая 2 415 руб. на данную запчасть объясняется применением высококлассных компонентов.