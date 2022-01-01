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Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм new FS38-55 4140 020 1204
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм new FS38-55 4140 020 1204
    Арт. X38754621092

      Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм new FS38-55 4140 020 1204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754621092

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм new FS38-55 4140 020 1204 – это деталь, которая применяется для установки на замену негодным запасным частям. Детали производства марки STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вы можете не беспокоиться за работоспособность: Цилиндры производства компании STIHL отличаются высоким качеством. Цена, составляющая 2 415 руб. на данную запчасть объясняется применением высококлассных компонентов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы