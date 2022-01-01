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Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм SH56/86 4241 020 1200
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм SH56/86 4241 020 1200
    Арт. X38727233

      Цилиндр Stihl с поршнем Ф34 мм SH56/86 4241 020 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38727233

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф50 мм TS410/420/440 4238 020 1205 представляет собой запчасть, которая предназначена с целью установки на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Комплектующие от компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят у вас не будет поводов беспокоиться за эффективность: Цилиндры производства компании STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы