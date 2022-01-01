Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф35 мм FS36-44 4130 020 1200 – это запчасть, предназначенная для монтажа на замену негодным запасным частям. Комплектующие производства марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вы можете не беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства бренда STIHL отличаются высоким качеством.