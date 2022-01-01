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Цилиндр с поршнем Stihl Ф35 мм FS36-44 4130 020 1200
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф35 мм FS36-44 4130 020 1200
    Арт. X3872678

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф35 мм FS36-44 4130 020 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872678

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф35 мм FS36-44 4130 020 1200 – это запчасть, предназначенная для монтажа на замену негодным запасным частям. Комплектующие производства марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вы можете не беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства бренда STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы