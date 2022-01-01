Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Stihl с поршнем Ф37 мм FS87/90 4180 020 1207 – это запчасть, предназначенная для монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Запасные части производства компании STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет поводов переживать за работоспособность: Цилиндры от бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 6 363 руб. на данную запасную часть объясняется использованием высококачественных ресурсов.