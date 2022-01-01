Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цилиндр Stihl с поршнем Ф37 мм FS87/90 4180 020 1207
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Stihl с поршнем Ф37 мм FS87/90 4180 020 1207
    Арт. 718886

      Цилиндр Stihl с поршнем Ф37 мм FS87/90 4180 020 1207

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718886

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Stihl с поршнем Ф37 мм FS87/90 4180 020 1207 – это запчасть, предназначенная для монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Запасные части производства компании STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет поводов переживать за работоспособность: Цилиндры от бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 6 363 руб. на данную запасную часть объясняется использованием высококачественных ресурсов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы