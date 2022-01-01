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Цилиндр Stihl с поршнем Ф40 мм FS100/110 4180 020 1205
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Stihl с поршнем Ф40 мм FS100/110 4180 020 1205
    Арт. 718192

      Цилиндр Stihl с поршнем Ф40 мм FS100/110 4180 020 1205

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718192

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Stihl с поршнем Ф40 мм FS100/110 4180 020 1205 – это запчасть, применяемая для монтирования на замену негодным запасным частям. Комплектующие производства компании STIHL характеризуются высокой надежностью: после того, как их заменят вам больше не придется беспокоиться за производительность: Цилиндры от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, составляющая 8 551 р. на эту запасную часть оправдана употреблением износостойких ресурсов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы