Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Stihl с поршнем Ф40 мм FS100/110 4180 020 1205 – это запчасть, применяемая для монтирования на замену негодным запасным частям. Комплектующие производства компании STIHL характеризуются высокой надежностью: после того, как их заменят вам больше не придется беспокоиться за производительность: Цилиндры от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, составляющая 8 551 р. на эту запасную часть оправдана употреблением износостойких ресурсов.