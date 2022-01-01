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Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм FS300/350/380 4134 020 1216
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм FS300/350/380 4134 020 1216
    Арт. X3875462880

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм FS300/350/380 4134 020 1216

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462880

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф40 мм FS300/350/380 4134 020 1216 представляет собой запчасть, используемая для монтирования на замену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие от компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят у вас не будет причин бояться за продуктивность: Цилиндры от компании STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы