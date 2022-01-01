Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф40 мм FS300/350/380 4134 020 1216 представляет собой запчасть, используемая для монтирования на замену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие от компании STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят у вас не будет причин бояться за продуктивность: Цилиндры от компании STIHL отличаются высоким качеством.