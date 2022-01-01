Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф40 мм FS400/450/480 4128 020 1201 – это деталь, применяемая в целях монтажа на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Запчасти от марки STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят у вас не будет причин волноваться за работоспособность: Цилиндры от компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.