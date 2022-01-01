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Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм FS400/450/480 4128 020 1201
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм FS400/450/480 4128 020 1201
    Арт. X387546249

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм FS400/450/480 4128 020 1201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546249

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф40 мм FS400/450/480 4128 020 1201 – это деталь, применяемая в целях монтажа на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Запчасти от марки STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят у вас не будет причин волноваться за работоспособность: Цилиндры от компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы