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Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм MS230 1123 020 1223
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм MS230 1123 020 1223
    Арт. X387519089

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф40 мм MS230 1123 020 1223

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387519089

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф40 мм MS230 1123 020 1223 – это деталь, которая используется в целях монтажа на смену пришедшим в негодность комплектующим. Запчасти производства компании STIHL характеризуются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки вы можете не беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства марки STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 6 690 р. на представленную запчасть вызвана использованием надежных материалов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы