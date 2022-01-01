Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф40 мм MS230 1123 020 1223 – это деталь, которая используется в целях монтажа на смену пришедшим в негодность комплектующим. Запчасти производства компании STIHL характеризуются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки вы можете не беспокоиться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства марки STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 6 690 р. на представленную запчасть вызвана использованием надежных материалов.