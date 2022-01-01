Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр Stihl с поршнем Ф42 мм FS400/450/480 4128 020 1211 представляет собой деталь, которая предназначена для интеграции на смену непригодным деталям. Комплектующие производства компании STIHL характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам не придется волноваться за производительность: Цилиндры от STIHL отличаются высоким качеством.