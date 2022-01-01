Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цилиндр Stihl с поршнем Ф42 мм FS400/450/480 4128 020 1211
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр Stihl с поршнем Ф42 мм FS400/450/480 4128 020 1211
    Арт. X38708580

      Цилиндр Stihl с поршнем Ф42 мм FS400/450/480 4128 020 1211

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38708580

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр Stihl с поршнем Ф42 мм FS400/450/480 4128 020 1211 представляет собой деталь, которая предназначена для интеграции на смену непригодным деталям. Комплектующие производства компании STIHL характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вам не придется волноваться за производительность: Цилиндры от STIHL отличаются высоким качеством.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы