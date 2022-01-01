Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Цилиндр с поршнем STIHL Ф44.7 мм MS271/291 1141 020 1204 – это запчасть, применяемая в целях монтажа на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Детали от компании STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят у вас не будет причин бояться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения