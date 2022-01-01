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Цилиндр с поршнем Stihl Ф44.7 мм MS271/291 1141 020 1204
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф44.7 мм MS271/291 1141 020 1204
    Арт. X38749159

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф44.7 мм MS271/291 1141 020 1204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38749159

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф44.7 мм MS271/291 1141 020 1204 – это запчасть, применяемая в целях монтажа на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Детали от компании STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят у вас не будет причин бояться за производительность и работоспособность: Цилиндры производства бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы