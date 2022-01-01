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Цилиндр с поршнем Stihl Ф54 мм MS660 new 1122 020 1211
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl Ф54 мм MS660 new 1122 020 1211
    Арт. X3875462478

      Цилиндр с поршнем Stihl Ф54 мм MS660 new 1122 020 1211

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462478

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL Ф54 мм MS660 new 1122 020 1211 – это деталь, которая предназначена в целях интеграции на смену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Запчасти производства торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их заменят у вас не будет поводов волноваться за производительность: Цилиндры производства компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы