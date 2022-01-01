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Цилиндр с поршнем Stihl MS181 1139 020 1201
Найти аналог
Цилиндро-поршневые группы
    Цилиндр с поршнем Stihl MS181 1139 020 1201
    Арт. X3875462871

      Цилиндр с поршнем Stihl MS181 1139 020 1201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462871

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цилиндр с поршнем STIHL MS181 1139 020 1201 представляет собой запчасть, используемая в целях интеграции на смену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Запчасти от торговой марки STIHL характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят у вас не будет причин беспокоиться за работоспособность: Цилиндры от STIHL отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы