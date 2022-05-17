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Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)
5.0
2
Найти аналог
Растяжки гидравлические
    Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)
    Арт. Х13132729
    5.0
    2
    Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)
    Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)
      Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)
      Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)

      Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13132729
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Объем рабочей жидкости, л
      		0.22
      Штуцер
      		1/4"
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тянущий цилиндр с двумя крюками 10т AE&T T03110 имеет обратный тип действия. Простая конструкция оборудования не требует специального обслуживания. Модель позволяет максимально ускорить ремонтный процесс на строительных площадках, а также автомастерских. Два съемных крюка обеспечивают надежное сцепление и предотвращают внезапный срыв конструкции. Оборудование имеет специальное покрытие, которое защищает модель от коррозии.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Долгий срок службы тянущего цилиндра с двумя крюками 10т AE&T T03110
        • Компактность
        • Максимальная и минимальная длина - 580 и 717 мм
        • Диаметр поршня - 33 мм
        • Внешний диаметр цилиндра - 45 мм
        • Общий объем масла - 220 мл