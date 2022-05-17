Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)

Преимущества

Высокая износостойкость

Долгий срок службы тянущего цилиндра с двумя крюками 10т AE&T T03110

Компактность

Максимальная и минимальная длина - 580 и 717 мм

Диаметр поршня - 33 мм

Внешний диаметр цилиндра - 45 мм

Общий объем масла - 220 мл

Тянущий цилиндр с двумя крюками 10т AE&T T03110 имеет обратный тип действия. Простая конструкция оборудования не требует специального обслуживания. Модель позволяет максимально ускорить ремонтный процесс на строительных площадках, а также автомастерских. Два съемных крюка обеспечивают надежное сцепление и предотвращают внезапный срыв конструкции. Оборудование имеет специальное покрытие, которое защищает модель от коррозии.