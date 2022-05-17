Тянущий цилиндр с двумя крюками AE&T T03110 (10 т)
Арт. Х13132729
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Объем рабочей жидкости, л
|0.22
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Штуцер
|1/4"
- Тянущий цилиндр с двумя крюками 10т AE&T T03110 имеет обратный тип действия. Простая конструкция оборудования не требует специального обслуживания. Модель позволяет максимально ускорить ремонтный процесс на строительных площадках, а также автомастерских. Два съемных крюка обеспечивают надежное сцепление и предотвращают внезапный срыв конструкции. Оборудование имеет специальное покрытие, которое защищает модель от коррозии.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Долгий срок службы тянущего цилиндра с двумя крюками 10т AE&T T03110
- Компактность
- Максимальная и минимальная длина - 580 и 717 мм
- Диаметр поршня - 33 мм
- Внешний диаметр цилиндра - 45 мм
- Общий объем масла - 220 мл