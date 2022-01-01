Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт

Преимущества

Удобная работа. Дополнительная рукоятка циркулярной пилы ЗУБР ЗПД-900 имеет удобную для захвата форму

Чистота рабочего пространства. Система пылеудаления с функцией подключения пылесоса сохраняет чистоту рабочего места и защищает органы дыхания оператора от мелкой стружки

Удобная регулировка угла пропила. Бесступенчатая регулировка угла пропила осуществляется при помощи специального барашка

Безопасная работа. В конструкции пилы предусмотрен дополнительный металлический кожух пильного диска для большей безопасности оператора

Прочная металлическая подошва

Металлический кожух пильного диска

Дополнительное крепление для установки направляющей

Фиксация вала для безопасной замены пильного диска

Бесступенчатая регулировка глубины пропила

Морозостойкий сетевой шнур не растрескается в мороз

Циркулярная пила ЗУБР ЗПД-900 - бытовой инструмент, укомплектованный двигателем мощностью 900 Вт. Применяется для распиливания заготовок из древесины или пластика толщиной до 45 мм. В пиле предусмотрены два защитных кожуха диска для предотвращения травм оператора во время работы. Рукоятки пилы имеют удобную для захвата форму. Система пылеудаления сохраняет чистоту рабочего пространства и защищает пользователя от мелкой стружки и пыли.