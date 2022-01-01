Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
Арт. Ю00000011812
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
- Циркулярная пила ЗУБР ЗПД-900 - бытовой инструмент, укомплектованный двигателем мощностью 900 Вт. Применяется для распиливания заготовок из древесины или пластика толщиной до 45 мм. В пиле предусмотрены два защитных кожуха диска для предотвращения травм оператора во время работы. Рукоятки пилы имеют удобную для захвата форму. Система пылеудаления сохраняет чистоту рабочего пространства и защищает пользователя от мелкой стружки и пыли.
Преимущества
- Удобная работа. Дополнительная рукоятка циркулярной пилы ЗУБР ЗПД-900 имеет удобную для захвата форму
- Чистота рабочего пространства. Система пылеудаления с функцией подключения пылесоса сохраняет чистоту рабочего места и защищает органы дыхания оператора от мелкой стружки
- Удобная регулировка угла пропила. Бесступенчатая регулировка угла пропила осуществляется при помощи специального барашка
- Безопасная работа. В конструкции пилы предусмотрен дополнительный металлический кожух пильного диска для большей безопасности оператора
- Прочная металлическая подошва
- Металлический кожух пильного диска
- Дополнительное крепление для установки направляющей
- Фиксация вала для безопасной замены пильного диска
- Бесступенчатая регулировка глубины пропила
- Морозостойкий сетевой шнур не растрескается в мороз