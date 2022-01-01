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Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
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Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Арт. Ю00000011812
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
    Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт
      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт

      Циркулярная пила Зубр ЗПД-900, 900 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000011812

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркулярная пила ЗУБР ЗПД-900 - бытовой инструмент, укомплектованный двигателем мощностью 900 Вт. Применяется для распиливания заготовок из древесины или пластика толщиной до 45 мм. В пиле предусмотрены два защитных кожуха диска для предотвращения травм оператора во время работы. Рукоятки пилы имеют удобную для захвата форму. Система пылеудаления сохраняет чистоту рабочего пространства и защищает пользователя от мелкой стружки и пыли.

        Преимущества

        • Удобная работа. Дополнительная рукоятка циркулярной пилы ЗУБР ЗПД-900 имеет удобную для захвата форму
        • Чистота рабочего пространства. Система пылеудаления с функцией подключения пылесоса сохраняет чистоту рабочего места и защищает органы дыхания оператора от мелкой стружки
        • Удобная регулировка угла пропила. Бесступенчатая регулировка угла пропила осуществляется при помощи специального барашка
        • Безопасная работа. В конструкции пилы предусмотрен дополнительный металлический кожух пильного диска для большей безопасности оператора
        • Прочная металлическая подошва
        • Металлический кожух пильного диска
        • Дополнительное крепление для установки направляющей
        • Фиксация вала для безопасной замены пильного диска
        • Бесступенчатая регулировка глубины пропила
        • Морозостойкий сетевой шнур не растрескается в мороз