Циркулярный диск Bosch Optiline 2.608.640.436 (254x30 мм, 60 зубьев)
Арт. X10191022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Bosch Optiline Wood для торцовочных пил (2.608.640.436) используется при работе с ручными ( сетевыми и аккумуляторными ) циркулярными пилами, торцовочными пилами и настольными дисковыми пилами.
Преимущества
- Идеален для обработки любых видов древесины как в помещении, так и на открытом воздухе
- Уверенно пилит твёрдую, а также прессованную и клеёную древесину ( ДСП, ДВП, МДФ )
- Сам диск выполнен из сверхпрочной твердосплавной закалённой стали
- Используемые в OPTILINE WOOD твердосплавные переменные зубья ATB и ATB/N делают точные и сверхчистые пропилы, благодаря специальной заточке высочайшего качества