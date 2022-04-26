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Циркулярный диск Bosch Optiline 2.608.640.436 (254x30 мм, 60 зубьев)
5.0
2
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Пильные диски по дереву
    Циркулярный диск Bosch Optiline 2.608.640.436 (254x30 мм, 60 зубьев)
    Арт. X10191022
    5.0
    2
    Циркулярный диск Bosch Optiline 2.608.640.436 (254x30 мм, 60 зубьев)

      Циркулярный диск Bosch Optiline 2.608.640.436 (254x30 мм, 60 зубьев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10191022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Bosch Optiline Wood для торцовочных пил (2.608.640.436) используется при работе с ручными ( сетевыми и аккумуляторными ) циркулярными пилами, торцовочными пилами и настольными дисковыми пилами.

        Преимущества

        • Идеален для обработки любых видов древесины как в помещении, так и на открытом воздухе
        • Уверенно пилит твёрдую, а также прессованную и клеёную древесину ( ДСП, ДВП, МДФ )
        • Сам диск выполнен из сверхпрочной твердосплавной закалённой стали
        • Используемые в OPTILINE WOOD твердосплавные переменные зубья ATB и ATB/N делают точные и сверхчистые пропилы, благодаря специальной заточке высочайшего качества