Циркулярный диск Bosch Optiline 2.608.640.436 (254x30 мм, 60 зубьев)

Преимущества

Идеален для обработки любых видов древесины как в помещении, так и на открытом воздухе

Уверенно пилит твёрдую, а также прессованную и клеёную древесину ( ДСП, ДВП, МДФ )

Сам диск выполнен из сверхпрочной твердосплавной закалённой стали

Используемые в OPTILINE WOOD твердосплавные переменные зубья ATB и ATB/N делают точные и сверхчистые пропилы, благодаря специальной заточке высочайшего качества

Пильный диск Bosch Optiline Wood для торцовочных пил (2.608.640.436) используется при работе с ручными ( сетевыми и аккумуляторными ) циркулярными пилами, торцовочными пилами и настольными дисковыми пилами.