Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркулярный диск BOSCH 254х30х2,0 24 2.608.640.434
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Циркулярный диск BOSCH 254х30х2,0 24 2.608.640.434
    Арт. X10191021
    Циркулярный диск BOSCH 254х30х2,0 24 2.608.640.434

      Циркулярный диск BOSCH 254х30х2,0 24 2.608.640.434

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10191021

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный Bosch 2.608.640.434 по древесине. Диаметр 254 мм, внутренний 30 мм, ширина пропила 2,8 мм, толщина диска 1,8 мм. Зубьев 60. Диск Optiline Wood обеспечивает во всех видах древесины качественный, чистый и точный пропил с четкими кромками. Для продольных и поперечных пропилов в мягкой, твердой древесине, необработанной ДСП и обшивочных досках.