Циркулярный диск BOSCH 254х30х2,0 24 2.608.640.434

Диск пильный Bosch 2.608.640.434 по древесине. Диаметр 254 мм, внутренний 30 мм, ширина пропила 2,8 мм, толщина диска 1,8 мм. Зубьев 60. Диск Optiline Wood обеспечивает во всех видах древесины качественный, чистый и точный пропил с четкими кромками. Для продольных и поперечных пропилов в мягкой, твердой древесине, необработанной ДСП и обшивочных досках.